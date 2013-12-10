По данным следствия, шестеро злоумышленников за вознаграждение помогали иностранным гражданам незаконно оформлять документы.

В Новосибирске пресекли деятельность группы лиц, оказывающих нелегальные услуги мигрантам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, шестеро злоумышленников за вознаграждение помогали иностранным гражданам незаконно оформлять документы для урегулирования их правового статуса. Большинство нелегалов фиктивно ставили на миграционный учет по месту пребывания на территории региона. Чаще всего приезжих регистрировали в хостеле, который принадлежал одному из подозреваемых.

За оказанные услуги злоумышленники получали от 6 до 30 тысяч рублей с клиента. Возбуждено уголовное дело. Двое фигурантов заключены под стражу, в отношении остальных четверых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Видео: УМВД по Новосибирской области