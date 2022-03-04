Возбуждено дело по статье 109 УК РФ.

В Новосибирске пенсионерка погибла из-за упавшего на нее из окна кресла. Об этом рассказали региональные представители из пресс-службы Следственного комитета России. Очевидцы нашли тело жертвы возле многоэтажного здания. По предварительным сведениям, из окна одной из квартир на улицу была сброшена мягкая мебель. Она приземлилась на местную жительницу утром 3 марта. Известно, что в инциденте могут быть замешаны люди, проживающие на седьмом этаже дома - мужчина и женщина выбрасывали из помещения старые вещи. В этот момент под окнами прогуливалась пенсионерка вместе с собакой.

В результате полученных травм женщина 1941 года рождения скончалась на месте. пресс-служба СК РФ по Новосибирской области

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности (по 109 УК РФ).

СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости