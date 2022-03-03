СК показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу

Обвинение предъявлено местному жителю и его сожительнице.

Следственный комитет России показал видео, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу. Ролик размещен на официальном YouTube-канале надзорного ведомства. На запись камеры видеонаблюдения попал процесс того, как мужчина и женщина предпринимали попытку избавиться от трупов. Тела находились в черных пакетах для мусора. Позже полиция нашла жертв обгоревшими. Трагедия зафиксирована на территории Бутовского леса, в юго-западной части российской столицы.

Накануне местный житель рядом с районом Южное Бутово обнаружил два сильно обгоревших тела. В полиции возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Подозреваемыми оказались ранее неоднократно судимый 32-летний мужчина и 31-летняя женщина. В настоящее время фигурантам расследования предъявлены обвинения. Первому - в убийстве, второй - в укрывательстве преступления.

Во время допроса мужчина признал свою вину. Он рассказал следователям о том, что в ночь на 24 февраля выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. Между знакомыми произошел конфликт, при котором фигурант зарезал соседку. Ее муж попытался сбежать, но его догнали и добили. Через несколько дней преступник рассказал о ситуации своей сожительнице, которая согласилась помочь избавиться от тел.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, убившего соседа по палате.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

