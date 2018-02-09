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В Новом Петергофе ночью полиция оцепляла вокзал и эвакуировала пассажиров

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На Привокзальной площади Петергофа полиция искала взрывное устройство.

На Привокзальной площади в Новом Петергофе в ночь полиция проверяла информацию о заложенной в здании вокзала бомбе. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось оцепить территорию и эвакуировать пассажиров.
 
Сообщается, что по городу быстро разнеслась паника. Ходили слухи, что взорвался или обвалился подземных переход. Другие говорили, что нашли взрывное устройство  в электричке, а в результате пострадала женщина. Сами представители закона рассказали любопытствующим, что проводятся учения. 
 
Однако, позже выяснилось, что причиной такого шума вокруг здания стал звонок с сообщением о детонаторе со взрывчаткой. На месте находились патрульные машины и реанимационные кареты скорой помощи. Территорию обследовали кинологи с собаками, но опасных предметов и веществ найдено не было.
Теги: бомба , вокзал , новый петергоф , полиция , привокзальная площадь , слухи , телефонный терроризм , телефонный террорист
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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