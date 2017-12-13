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В Новом Девяткино появились митингующие снеговики
Сегодня, 14:07
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lesjasap
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В Новом Девяткино появились митингующие снеговики

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У метро Девяткино дорогу охраняют митингующие снеговики с плакатами.

Жители Нового Девяткино пытаются привлечь внимание президента России к проблемам района. Для этого они создали митингующих снеговиков, призывающих разобраться с администрацией.

В руках картонные фигуры держат плакаты с лозунгами” Дрозденко в отставку”, “Пасяду в тюрьму”, “Они не дают нам жить”. В начинается эта плеяда высказываний с душераздирающего “Путин помоги!”.

В Сети фотография с снеговиками-агитаторами вызвала неоднозначную реакцию. некоторые начали высказывать саркастические замечания по поводу “спасательной миссии” президента России. 

Теги: митинг , новое девяткино , путин спаси , снеговики
Категории: Новости СПб Картина дня

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