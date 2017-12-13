В Новом Девяткино появились митингующие снеговики

У метро Девяткино дорогу охраняют митингующие снеговики с плакатами.

Жители Нового Девяткино пытаются привлечь внимание президента России к проблемам района. Для этого они создали митингующих снеговиков, призывающих разобраться с администрацией.

В руках картонные фигуры держат плакаты с лозунгами” Дрозденко в отставку”, “Пасяду в тюрьму”, “Они не дают нам жить”. В начинается эта плеяда высказываний с душераздирающего “Путин помоги!”.

В Сети фотография с снеговиками-агитаторами вызвала неоднозначную реакцию. некоторые начали высказывать саркастические замечания по поводу “спасательной миссии” президента России.