В Новой Голландии открылся II Международный фестиваль дебютного кино

Фестиваль продлится до 13 октября.

В Новой Голландии 6 октября состоялось открытие II Международного фестиваля дебютного кино. Главной фестивальной площадкой на острове стало отреставрированное пространство "Актового зала" в "Доме 12".

Открывала фестиваль документальная работа "Будущее" итальянских режиссёров, звезд европейского кинематографа Пьетро Марчелло, Франческо Мунци, Аличе Рорвахер. Первый ужин состоялся в ресторане Kuznyahouse.

Программа МФДКНГ состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри. Еще пять блоков зрителям представят вне конкурса: документальное кино, фильмы российских режиссёров, slow-burner-хорроры, выбор жюри и специальная программа "В центре внимания". С более подробной программой можно ознакомиться на сайте Новой Голландии.

Фото: ВКонтакте / Международный фестиваль дебютного кино