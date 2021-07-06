Власти вводят документы для отличившихся представителей бизнес-индустрии.

В Новгородской области введут COVID-паспорта для предприятий. Об этом рассказал глава региона Андрей Никитин во время совещания координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса. Известно, что документы получат компании, в которых прививку получило большинство сотрудников.

Для тех предприятий, где количество вакцинированных или имеющих антитела сотрудников будет равно 100% или 60% в ряде отраслей, будут выдаваться специальные COVID-паспорта. Андрей Никитин, губернатор Новгородской области

Также местные власти предусмотрели особые наклейки, позволяющие их владельцам соблюдать меньшее число ограничений из-за пандемии. В регионе считают, что массовая вакцинация некоторых сфер предпринимательства станет эффективной мерой в борьбе с распространением инфекции. Андрей Никитин призвал как можно быстрее прививаться.

Полицейские задержали ленинградца, возившего наркотики в Новгородскую область.

Видео: ВК/Андрей Никитин