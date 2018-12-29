В Новгородской области ребенок упал в канализационный люк и утонул

8-летнего ребенка начали искать, когда он не вернулся из школы.

Накануне, 28 января, в поселке Волот Новгородской области 8-летний ребенок не вернулся из школы домой.

Поиски ребенка начались, когда мальчик не вернулся вовремя из школы домой. Вскоре тело мальчика обнаружили в канализации наполненной водой. По всей вероятности, ребенок провалился в открытый люк и утонул. По данному факту следственные органы назначили доследственную проверку по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию лиц, ответственных за установку, содержание и эксплуатацию канализационных систем.

СУ СК РФ по Новгородской области

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