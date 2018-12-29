В Москве скончался подросток, которого облили керосином и подожгли в подъезде знакомые

Школьник получил ожоги 98% тела. Поджигателя арестовали.

Жуткий случай произошел вечером 24 января в одном из подъездов жилого дома по улице Барзарина в Москве.

Подростки находились в подъезде. 15-летнего школьники товарищи облили керосином и подожгли. Вспыхнувший школьник выбежал из подъезда, очевидцы бросили парня в снег и сбили пламя. Подросток в срочном порядке был госпитализирован в больницу. У него диагностировали ожоги 98% поверхности тела. Несмотря на все усилия медиков, школьник скончался.

Подростка, который подозревается в умышленном причинении вреда, повлекшего за собой смерть потерпевшего, арестовали.

В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу несовершеннолетнего, 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по г.Москва

Расследование уголовного дела продолжаются.