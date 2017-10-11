В сеть проникли кадры избиения матерью ребенка на турнире по дзюдо в Новгороде.
Судя по видео, инцидент произошел из-за неприличного жеста мальчика. СМИ сообщают, что поступок женщины заинтересовал управление СК Российской Федерации по Новгородской области.
Турнир проходил в спортивном зале в городе Боровичи. Тренер по дзюдо рассказала, что изначально мальчик выигрывал, однако исход турнира стал совсем другим из-за броска на последних секундах соревнования. Раздосадованный мальчик показал судье средний палец, за что был побит матерью.
Видео: YouTube/GRAMDMASTER
Сегодня, 20:38
248
В Новгороде мать избила сына на турнире по дзюдо (видео)
В сети появилось видео, как мать ребенка-дзюдоиста бьет сына прямо на турнире.
В сеть проникли кадры избиения матерью ребенка на турнире по дзюдо в Новгороде.