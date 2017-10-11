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В Новгороде мать избила сына на турнире по дзюдо (видео)

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В сети появилось видео, как мать ребенка-дзюдоиста бьет сына прямо на турнире.

В сеть проникли кадры избиения матерью ребенка на турнире по дзюдо в Новгороде.

Судя по видео, инцидент произошел из-за неприличного жеста мальчика. СМИ сообщают, что поступок женщины заинтересовал управление СК Российской Федерации по Новгородской области.

Турнир проходил в спортивном зале в городе Боровичи. Тренер по дзюдо рассказала, что изначально мальчик выигрывал, однако исход турнира стал совсем другим из-за броска на последних секундах соревнования. Раздосадованный мальчик показал судье средний палец, за что был побит матерью.

Видео: YouTube/GRAMDMASTER

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Категории: Новости России

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