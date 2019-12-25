Birkeland будет ходить между портами в Порсгрунне и Бревике.

В Норвегии представили первый в мире автономный электрический контейнеровоз. Разработчиком проекта выступила местная компания Yara, которая занимается производством удобрений. Новое судно получило название Birkeland, оснащённый системой автономного управления. В ближайшее время контейнеровоз будет находиться в плавании по южному побережью страны. По мнению создателей, этот проект является значимым этапом в национальных планах по снижению уровня загрязняющих веществ в атмосферу.

Известно, что 80-метровый автономный контейнеровоз будет использоваться для грузоперевозок между заводом Yara в Порсгрунне и экспортным портом в Бревике. Пункты располагаются друг от друга на отдалении в 14 километрах. В эксплуатацию судно войдет в начале 2022 года. Первое время работу контейнеровоза будет контролировать человек. Полностью автономным он станет только спустя два года. Судно способно самостоятельно загружать и выгружать товар, заряжать свои аккумуляторы.

Электросамолет Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час.

Фото: YouTube / Yara

