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Электросамолет Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час

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Международная авиационная федерация должна установить три рекорда Spirit of Innovation.

Электросамолет Spirit of Innovation от британского производителя Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час. Об этом сообщили разработчики воздушного судна. В настоящее время они ожидают подтверждения этого результата от Международной авиационной федерации. Такая скорость является рекордной в реестре электрических машин. Рекорды установлены по трем категориям.

До одобрения показателей Spirit of Innovation рекорд для электросамолетов массой менее тонны принадлежит версии самолета Extra 330. Он составляет 337,5 километра в час. В категории, превышающей тонну, рекорд поставил модифицированный  борт этой же версии самолета (342,9 километра в час).

Стоит отметить, что инженеры из Rolls-Royce, YASA, Electroflight и Аэрокосмического исследовательского института еще в  2019 году стали работать над проектом одноместного электросамолета. Впервые электросамолет взлетел в сентябре.

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Фото и видео: YouTube / Rolls Royce

Теги: rolls-royce, spirit of innovation, великобритания, электросамолет
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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