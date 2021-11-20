Электросамолет Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час

Международная авиационная федерация должна установить три рекорда Spirit of Innovation.

Электросамолет Spirit of Innovation от британского производителя Rolls-Royce разогнался до 623 километров в час. Об этом сообщили разработчики воздушного судна. В настоящее время они ожидают подтверждения этого результата от Международной авиационной федерации. Такая скорость является рекордной в реестре электрических машин. Рекорды установлены по трем категориям.

До одобрения показателей Spirit of Innovation рекорд для электросамолетов массой менее тонны принадлежит версии самолета Extra 330. Он составляет 337,5 километра в час. В категории, превышающей тонну, рекорд поставил модифицированный борт этой же версии самолета (342,9 километра в час).

Стоит отметить, что инженеры из Rolls-Royce, YASA, Electroflight и Аэрокосмического исследовательского института еще в 2019 году стали работать над проектом одноместного электросамолета. Впервые электросамолет взлетел в сентябре.

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Фото и видео: YouTube / Rolls Royce