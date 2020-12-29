Эксперты оценили езду военнослужащих РФ на собаках и оленях.

В Норвегии нашли повод "поучиться" у российских военных. В интервью местному изданию NRK оленевод Аслак Сокки рассказал, что в Минобороны РФ используют силы оленей и собак для передвижения. В частности, ему известно о том, что арктическая бригада Северного флота с 2016 года обучается езде на оленях и собаках около села Ловозеро Мурманской области.

Я часто говорю, что в России много умных людей. Они знают, что делают, и доверяют оленям норвежец

Эксперт уточнил, что норвежским военным следует взять на вооружение технику обучения российских военных, связанную с передвижением по региону. С мнением оленевода согласился специалист по связям с общественностью Национального ополчения Норвегии Йонни Карлсен. Он признал, что метод России в езде на оленях и при помощи собак является логичным.

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