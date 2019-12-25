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Норвегия обвинила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором
Сегодня, 9:56
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matveyvn

Норвегия обвинила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором

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Интерес проявлялся как к частным компаниям, так и к государственным предприятиям.

Норвегия обвинила Россию и Китай в шпионаже за нефтяным сектором. Об этом говорится в докладе полицейской службы безопасности страны, про который рассказывает газета Dagens Næringsliv.

В докладе говорится о том, что РФ и КНР собирают информацию о нефтяном производстве Норвегии. Подчёркивается, что интерес проявлялся как к частным компаниям, так и к государственным предприятиям. Издание подчёркивает, что возможна вербовка сотрудников в нефтяном секторе.

Ранее Захарова заявила, что милитаризация Норвегии не помогает укреплению доверия.

Фото: pixabay.com

Теги: китай, норвегия, шпионаж
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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