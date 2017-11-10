Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 8:30
0
MShaffter
240
Код вставки плеера

В Нижнем из-за мести бизнесмену спалили дорогой внедорожник

0
 
 

В сети появилось видео горящей иномарки с камер наблюдения.

 В Нижнем Новгороде в одном из жилых дворов неизвестный поджег дорогую иномарку. Этот инцидент произошел ранним утром 27 октября, но только сейчас эту видеозапись опубликовали.

На камеры уличного наблюдения программы "Безопасный дом" записана горящая иномарка по улице Адмирала Макарова. На кадрах виден полыхающий "Лэнд Крузер". Спасти внедорожник не удалось. В социальных сетях появилась информация, что внедорожник принадлежал состоятельному местному бизнесмену. Подозревается бывший компаньон бизнесмена, который решил отомстить.

Все видеозаписи переданы в правоохранительные органы. Ведется расследование.

Видео: YouTube/Программа безопасный дом

Теги: нижний новгород , новости регионов , сгорела иномарка
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5