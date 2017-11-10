В Нижнем из-за мести бизнесмену спалили дорогой внедорожник

В сети появилось видео горящей иномарки с камер наблюдения.

В Нижнем Новгороде в одном из жилых дворов неизвестный поджег дорогую иномарку. Этот инцидент произошел ранним утром 27 октября, но только сейчас эту видеозапись опубликовали.

На камеры уличного наблюдения программы "Безопасный дом" записана горящая иномарка по улице Адмирала Макарова. На кадрах виден полыхающий "Лэнд Крузер". Спасти внедорожник не удалось. В социальных сетях появилась информация, что внедорожник принадлежал состоятельному местному бизнесмену. Подозревается бывший компаньон бизнесмена, который решил отомстить.

Все видеозаписи переданы в правоохранительные органы. Ведется расследование.

Видео: YouTube/Программа безопасный дом