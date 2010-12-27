В Нижнем Новгороде мужчина ответил массовым убийством на увольнение

Бывший сотрудник завода "ГАЗ" убил трех коллег.

23 августа около 7 утра мужчина проник на территорию нижегородского завода “ГАЗ” и убил троих сотрудников. Еще двое человек пострадало.

Как сообщили очевидцы происшествия, мужчина бросился на рабочих неожиданно.

Как сообщают местные СМИ, 41-летний мужчина был вооружен ножом. По предварительной версии, своей выходкой он решил отомстить за свое увольнение. Убитые являлись его бывшими руководителями, которые настояли на его уходе из компании. Коллеги по цеху рассказали следствию, что преступник всегда отличался особой вспыльчивостью, а также служил в “горячей” точке.

Еще одной из жертв стала женщина, которая занимала должность лаборантки. Основная версия убийства на данный момент - ревность.

Выжившие пострадавшие госпитализированы и находятся в реанимации. Территория завода оцеплена. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Пресс-служба МВД по Нижегородской области сообщает, что преступник скрылся с места происшествия, однако, ему не удалось ускользнуть из от блюстителей закона. При задержании преступник был ранен. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Фото: Pixabay.com