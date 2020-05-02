В Нижегородской области закрыли на карантин 7 сел, городов и поселков

Соответствующим постановлением поделились в пресс-службе регионального правительства.

В Нижегородской области карантинные меры вводятся в семи населенных пунктах региона. Как сообщила 2 мая пресс-служба правительства региона, данное решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости на этих территориях. Карантин в ближайшем времени введут городах Выкса, Павлово и Кулебаки, в селе Починки и рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.

Отмечается, что мера введена до устранения угрозы распространения и полной ликвидации очага коронавируса COVID-19. Теперь в данные населенные пункты не въехать гражданам, которые там не проживают. Выезд также под запретом. Исключения созданы для работников экстренных служб и компаний, поставляющих продукцию первой необходимости.

Ранее мы сообщали о том, что Карелия ввела карантин для приезжих из Петербурга и Ленобласти. Отмечается, что всех прибывших в республику отправят на 14-дневный карантин.