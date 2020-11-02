Видео: В Нидерландах скульптура кита спасла поезд метро от падения в воду

Вагон метро завис в воздухе на высоте 10 метров.

В Роттердаме в ночь с воскресенья на понедельник на станции метро "Аккерс" поезд метро пробил ограждение и вылетел из тоннеля, сообщает Storyful Rights Management.

Вылетев, поезд остановился на хвосте скульптуры огромного кита на высоте 10 метров. Благодаря этому вагон не упал в воду. Пассажиров на момент ЧП в поезде не было. Машинист самостоятельно смог покинуть поезд.

Причины ЧП устанавливаются, а специалисты ломают голову, как снять поезд с хвоста с наименьшими потерями.

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Видео:Storyful Rights Management