Никто из детей не пострадал.

В Нидерландах машина въехала в здание школы, где шла вечеринка. Об этом сообщили журналисты из портала NL Time со ссылкой на местную полицию. Офицеры рассказали, что легковой транспорт заехал в здание начальной школы в провинции Северная Голландия на западе страны. В этот момент в помещении находились дети, которые пришли в школу на прощальную вечеринку для тех, кто переходит в среднюю школу. В результате инцидента 1 июля никто не пострадал.

В правоохранительных органах отметили, что торжественное мероприятие проводилось в спортивном зале. Водитель не смог туда попасть. В настоящее время шофера допрашивают. Полиция устанавливает, был ли инцидент случайным или преднамеренным. После въезда машины на территорию школы учащиеся были эвакуированы, а место оцеплено.

Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете.

Видео: YouTube / De Telegraaf

