В Невском районе задержан пожилой педофил, совративший 13-летнюю девочку

В Невском районе пенсионер развратил несовершеннолетнюю девочку.

Полиция Петербурга задержала 63-летнего мужчину, обвиняемого в страстных чувствах по отношению к 13-летней девочке. Сообщается, что пожилой житель Невского района совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице.

О преступлении 17 ноября заявила знакомая пенсионера. По ее словам, мужчина 14 ноября находился в гостях в квартире по проспекту Пятилеток, где и совершил злодеяние. От действий насильника пострадала девочка 2004 года рождения.

В настоящее время по отношению к подозреваемому возбуждено уголовное дело.