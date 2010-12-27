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В Невском районе задержан пожилой педофил, совративший 13-летнюю девочку
Сегодня, 9:09
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lesjasap
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В Невском районе задержан пожилой педофил, совративший 13-летнюю девочку

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В Невском районе пенсионер развратил несовершеннолетнюю девочку.

Полиция Петербурга задержала 63-летнего мужчину, обвиняемого в страстных чувствах по отношению к 13-летней девочке. Сообщается, что пожилой житель Невского района совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице.
 
О преступлении 17 ноября заявила знакомая пенсионера. По ее словам, мужчина 14 ноября находился в гостях в квартире по проспекту Пятилеток, где и совершил злодеяние. От действий насильника пострадала девочка 2004 года рождения. 
 
В настоящее время по отношению к подозреваемому возбуждено уголовное дело.
Теги: невский район , педофил , проспект пятилеток
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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