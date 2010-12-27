В Невском районе вор похитил мобильных телефонов на 87 тысяч рублей

Он ограбил салон сотовой связи за 10 минут и скрылся.

В субботу, 8 ноября, в полицию Невского района поступила информация, что в этот же день с 14:00 по 14:10 неизвестный похитил 6 мобильных телефонов из салона сотовой связи. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кража произошла в магазине в доме 229 по проспекту Обуховской обороны. Неизвестный зашел в салон и тайно выкрал мобильные телефоны. Ущерб оценили в почти 87 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Преступника уже разыскивают.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе Петербурга собутыльники ограбили мужчину.

Фото: pixabay.com

