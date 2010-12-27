Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские смогли поймать разбойников

Они избили своего собутылника и украли у него деньги, украшения, мобильный и паспорт

В среду, 6 ноября, в полицию Всеволожского района поступило сообщение, что ранним утром в квартире дома по улице Сергиевской, 66, в городе Всеволожск двое малоизвестных граждан после распития спиртных напитков избили хозяина квартиры, и ограбили. Рассказала об этом инциденте пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти и Петербургу.

Злоумышленики похитили у пострадавшего ювелирные украшения, тысячу рублей и мобильный телефон с паспортом. После совершения разбоя они спокойно покинули место преступления. Мужчину 1957 года рождения госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полиция тут же начала искать преступников и, следуя по горячим следам, задержала двух мужчин 32 и 39 лет. В отношении их было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее мы сообщали, что в Петербурге поймали преподавателя СПБГУ Олега Соколова, в рюкзаке которого находились женские конечности.

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