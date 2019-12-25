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В Невском районе школьница отравилась таблетками
Сегодня, 11:49
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В Невском районе школьница отравилась таблетками

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Девочку передала врачам мама школьницы.

В четверг, 11 августа, в Невском районе школьница отравилась таблетками. Пострадавшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Бабушкина. Девочку передала врачам мама школьницы. Женщина нашла дочь  в туалете.

Известно, что подросток растет в полной и благополучной семье, на учетах не состоит. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: школьник сломал позвоночник во время ДТП на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.tv

Теги: отравилась таблетками, полиция, родители, скорая, улица бабушкина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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