Девочку передала врачам мама школьницы.

В четверг, 11 августа, в Невском районе школьница отравилась таблетками. Пострадавшая попала в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По информации Piter.tv, инцидент произошел на улице Бабушкина. Девочку передала врачам мама школьницы. Женщина нашла дочь в туалете.

Известно, что подросток растет в полной и благополучной семье, на учетах не состоит. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: школьник сломал позвоночник во время ДТП на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.tv