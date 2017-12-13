В Невском районе произошло массовое ДТП

Один автомобиль перевернулся.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого одно авто перевернулось, сообщают очевидцы.

Известно, что авария произошла около перекрестка ул. Качалова и пр. Обуховской обороны. Пользователи соцсетей рассказали, что из-за столкновения пострадали минимум четыре машины. Также водители жалуются, что в результате происшествия образовалась серьезная пробка.

На данный момент о пострадавших не сообщается. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург