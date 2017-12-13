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В Невском районе произошло массовое ДТП
Сегодня, 13:35
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nadiputintseva
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В Невском районе произошло массовое ДТП

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Один автомобиль перевернулся.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого одно авто перевернулось, сообщают очевидцы.

Известно, что авария произошла около перекрестка ул. Качалова и пр. Обуховской обороны. Пользователи соцсетей рассказали, что из-за столкновения пострадали минимум четыре машины. Также водители жалуются, что в результате происшествия образовалась серьезная пробка.

На данный момент о пострадавших не сообщается. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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