На Складской улице пожар уничтожил гаражный комплекс

За 20 минут пожарные справились с проблемой.

В Невском районе Петербурга в ночь на 10 мая горели гаражи. Местные жители обратились в экстренную службу около пяти часов утра. Они заявили, что заметили огонь на Складской улице в доме под номером шесть.

По данным ГУ МЧС на ликвидацию последствий пламени ушло 20 минут. Выгорела территория в 18 квадратных метров. Данных о пострадавших нет. В тушении участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Кушелевской дороге перевернулся автомобиль: есть жертвы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по региону