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Замена части теплосети "охладила" батареи в 77 домах по улице Седова
Сегодня, 10:28
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lesjasap
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Замена части теплосети "охладила" батареи в 77 домах по улице Седова

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В Невском районе коммунальная авария ограничила доступ к теплу для 77 домов.

На юго-востоке Петербурга 77 жилых зданий лишились тепла. Причиной отключения домов от теплосети стал дефект на конструкции. В настоящее время проблемой занимаются специалисты.

Коммунальная авария на участке произошла около трех часов утра 20 февраля. На территории у дома под номером 77 на улице Седова обнаружено повреждение трубы. Временно в расположенных поблизости помещениях ограничили поступление тепла. Однако, отключение горячей воды не запланировано.

Представители ГУП “ТЭК” отмечают, что работы могут занять больше времени, чем заявлено в нормативах. Напомним, что по стандарту заменить дефекты трубопровода специалисты обязаны за 20 часов. Увеличение срока ремонта связано с большим количеством работ. Необходимо произвести “прокол” под проезжей частью дороги, а после заменить участок конструкции в 30 метров.
 

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Теги: дефект трубы , коммунальная авария , невский район , ремонт , тэк , улица седова
Категории: Новости СПб Происшествия

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