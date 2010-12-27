У пьяного петербуржца обчистили квартиру на Товарищеском проспекте

По пути из ресторана домой он познакомился с двумя потенциальными преступниками.

В субботу, 10 августа у 31-летнего жителя Невского района обокрали квартиру на Товарищеском проспекте. Пропали 45 тыс. рублей, 3,2 тыс. евро, 200 долларов, а также золотая цепочка и ключи от входной двери. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Незадолго до кражи у хозяина квартиры был хороший день. Его жена уехала на дачу, и мужчина решил отдохнуть с другом в ресторане на проспекте Большевиков. Когда подвыпившие товарищи расстались, на улице уже смеркалось. По пути домой потерпевший познакомился с двумя мужчинами, предположительно, кавказцами. Какое-то время все трое благополучно употребляли алкоголь.

Около 1:30 мужчина проснулся в своей квартире от того, что его собутыльники роются в вещах. Заметив, что владелец помещения проснулся, оба злоумышленника скрылись. Потерпевший позвонил другу и попросил его приехать, после чего вновь уснул.

Когда друг открыл дверь квартиры, оба вора убежали вниз по лестнице. Протрезвев, потерпевший поменял замки и обратился в полицию. Известно, что он работает грузчиком на предприятии ритуальных услуг.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на Штурманской улице во дворе сбили шестилетнего мальчика.

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