В Невском районе начались гидравлические испытания

Петербуржцев просят сообщать о возникающих проблемах на испытываемых участках теплосети.

Днем 18 мая АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет гидравлические испытания в Невской районе Петербурга.

Представители пресс-службы организации предупреждают жителей города о необходимости быть внимательнее в местах проверки теплосетей на прочность: дефекты конструкций могут повредить не только личное имущество, но и стать причиной проблем со здоровьем: кипяток может обжечь проходящих мимо людей.

Испытания будут проходить на участках по Софийской, Караваевской, Прибрежной, Шлиссельбургской, Прогонной, Тепловозной улицам, улице Дмитрия Устинова, Скачкову переулку и переулку Слепушкина, Рыбацкому проспекту и проспекту Обуховской обороны.

Также специалисты просят при обнаружении прорыва теплосети незамедлительно связаться с экстренной аварийной службой.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

