В Невском районе избили мужчину, который приехал на свидание с Наташей

Горе-любовника отвезли в больницу: ему выбили два передних зуба.

Накануне, 21 ноября, около пяти часов вечера в ГУ МВД поступило сообщение через службу спасения "112" о нападении на мужчину. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявитель уточнил, что на углу дома №45 по Шлиссельбургскому проспекту к нему обратился молодой человек 30 лет и сообщил, что его избил мужчина в черной куртке и сорвал сумку с плеча. У грабителя в руках был нож, он скрылся в стороне новостроек.

Оперативники прибыли на место преступления и установили: в шесть часов утра 31-летний гражданин Таджикистана Отахонов З. находился дома в Металлострое, когда списался в "Телеграме" с малознакомой девушкой по имени Наташа. Мужчина предложил встречу, дама согласилась. В пять часов вечера пострадавший поднимался на второй этаж дома №47 по Шлиссельбургскому проспекту и уже выходил из лифта, когда получил резкий удар рукой от неизвестного нападавшего в область носа. Конфликт перешел на улицу, где неизвестный мужчина, продолжая наносить удары, достал предмет, похожий на нож, и стал размахивать перед потерпевшим, а затем сорвал с плеча сумку и сбежал. Грабитель похитил документы и 8 тыс. рублей.

Мужчину в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Врачи констатировали травматическую экстракцию 32, 33 зуба, ножевое ранение спинки носа и ладони левой кисти.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Фото: Piter.tv