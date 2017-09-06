В Невском районе Петербурга установили 327 новых уличных фонарей

Компания "Ленсвет" провела масштабную работу по обновлению и реконструкции световой инфраструктуры в Невском районе.

В Невском районе впервые с 1969 года провели масштабную реконструкцию систем внешнего уличного освещения. Как сообщает пресс-служба ГУП "Ленсвет", работы по замене фонарей и ламп прошли в 5-м квартале, расположенном между Октябрьской набережной и проспектом Большевиков.

Эксперты установили в квартале 327 новых светодиодных светильников. Их разместили на современных оцинокванных металлических опорах, защищенных от погодных катастроф и влаги. До начала работ по реконструкции в райне находились всего лишь 52 светильника на старых железобетонных опорах.

"Сеть наружного освещения выполнена кабелем в земле и самонесущим изолированным проводом общей протяженностью 8,45 км. Источники света максимально приближены к проездам, пешеходным переходам, детским и спортивным площадкам, зонам отдыха. Установленное светотехническое оборудование отвечает всем современным требованиям и нормам. Наряду с высокой светоотдачей, современные светодиодные светильники экологически безопасны и энергоэффективны", - говорится в официальном сообщении компании.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет"