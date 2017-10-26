В Набережных Челнах "Лэнд Ровер Спорт" протаранил кафе

В сети появилось видео тарана внедорожника с камеры видеонаблюдения у входа в кафе.

Данный инцидент произошел накануне, 25 октября, в Набережных Челнах у кафе "Фергана".

39-летний водитель автомобиля "Лэнд Ровер Спорт", по всей видимости, перепутал педали газа и тормоза и задним ходом на полной скорости влетел в кафе "Фергана". На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что какое-то время мужчина сидит в автомобиле с приоткрытой дверью. Затем дверь открывается, мужчина начинает выходить , и в этот момент автомобиль начинает движение задним ходом. Водитель заскакивает в авто, не успев закрыть дверь, и машина начинает ускоряться, закончив свое движение уже в здании.

В результате наезда был полностью разнесен вход в кафе. А также был задет припаркованный автомобиль "Рено Дастер". ГИБДД выясняет все обстоятельства происшествия.

Видео: ВК, Вика Шувалова