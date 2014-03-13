В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с Defender

Джеймс Аппатурай объяснил, почему военный альянс остаётся в регионе Черного моря.

В НАТО отказались уходить из Черного моря после инцидента с британским эсминцем Defender. Об этом журналистам Первого канала в Грузии сообщил специальный представитель генерального секретаря Североатлантического военного альянса Джеймс Аппатурай. Чиновник руководит направлением Южного Кавказа и Центральной Азии. По мнению специалиста, Лондон предоставил альянсу все необходимые сведения по ситуации около Крыма, поэтому НАТО имеет полное представление о картине произошедшего.

НАТО занимает твердую позицию, когда речь заходит о свободе судоходства и о том, что Крым - это Украина, а не Россия. Союзники продемонстрировали свою твердость в отстаивании принципов, которые я перечислил. Россия должна понять, что союзники по НАТО не отступят в этом вопросе. Джеймс Аппатурай, представитель НАТО

Эксперт объяснил, что НАТО планирует сохранить свое представительство в черноморском регионе для того, чтобы оказывать поддержку союзникам и партнерам. Альянс будет более тесно сотрудничать с Грузией, Украиной по вопросам обмена данными и проведению политических консультаций.

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Видео: YouTube / პირველი არხი Georgian Public Broadcaster