В "Мюзик-Холле" пройдет концерт, посвященный юбилею Фабио Мастранджело

Праздничная программа стала традицией в день рождения художественного руководителя театра.

В пятницу, 27 ноября, в семь часов вечера на Большой сцене театра "Мюзик-Холл" пройдет концерт, посвященный юбилею Фабио Мастранджело. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

На "Мастранджело-гала" в честь 55-летия художественного руководителя театра приедут оперный певец Ильдар Абдразаков, телеведущая Сати Спивакова, гитарист Дмитрий Илларионов, а также солисты "Мюзик-Холла". Со сцены прозвучит музыка Бернстайна, Пуленка, Массне, Шостаковича.

К сожалению, из-за эпидемии многое из запланированного не случится. В том числе и приезд из Италии моей сестры Валентины. Придется подождать. Но главное, что все живы-здоровы, это уже хорошо подчеркнул Мастранджело в разговоре с "Петербургским Дневником".

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