Седой разбойник в маске и с ножом ограбил магазин на Рылеева

Мужчина похитил всю выручку и скрылся с места.

Ранним утром в четверг, 6 августа, в полицию позвонил замадминистратора магазина "Дикси" на улице Рылеева. Мужчина пожаловался на посетителя, который пришел с ножом и оставил магазин без выручки. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, около 5.20 утра неизвестный в медицинской маске зашел в магазин и, угрожая ножом 19-летнему продавцу, похитил из кассы 7500 рублей, после чего скрылся с места. На вид преступнику около 35-40 лет, рост 170 см, он был одет в синие джинсы и темно-синюю куртку. Особенно выделились седые волосы. Возбуждено уголовное дело о разбое, полиция ищет злодея.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец окажется на скамье подсудимых за присвоение поминальных денег.

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