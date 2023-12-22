В Мурино сделают дорогу к парку в Лавриках

Общая протяженность дороги составит 350 метров. Она продолжит улицу Шувалова.

В Мурино построят дорогу к парку в Лавриках. Об этом сообщили в tg-канале комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.

Дирекция КРТ Ленобласти займется проектом. Как отметил глава Дирекции КРТ Ленинградской области Александр Моргун, жителям поселения необходима дорога к парку.

Средства на строительные работы выделят застройщики. Техническим заказчиком выступит Дирекция КРТ.

От границы перекрестка Ручьевского проспекта и улицы Шувалова до конца участка Магистрали № 6 будет проложен четырехполосный участок дороги. В настоящее время на этом месте находятся бетонные плиты и груды песка, которые будут заменены на новую автомобильную дорогу с пешеходными зонами и удобным проездом к жилой застройке.

Подрядчик Дирекции КРТ подкорректирует проектную документацию, разработает необходимые нормативно-правовые акты и начнет строительство дороги.

Общая протяженность дороги составит 350 метров. Она продолжит улицу Шувалова.

Ранее на Piter.tv писали, что на строительство Московско-Дунайской развязки выделят дополнительные средства из федерального бюджета.

Фото: Telegram / ГосСтройНадзор ЛО