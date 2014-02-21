В Мурино задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Злоумышленник прятался в диване.

В Мурино задержали мужчину, который находился в федеральном розыске с июля месяца прошлого года.

Днем 21 февраля сотрудники правоохранительных органов приехали в один из домов на Петровском бульваре в Мурино. Они получили сообщение о том, что в квартиру пытается проникнуть посторонний, сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах.

На лестничной площадке полицейские увидели мужчину, который представился оперуполномоченным и заявил, что в квартире находится преступник федерального розыска. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника в одной из комнат, который, в свою очередь, прятался от них в диване.

32-летний мужчина разыскивался с июля прошлого года и находился всё это время в этой квартире. На данный момент мужчина задержан.

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