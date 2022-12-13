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В Мурино обнаружили пакет с мигающей лампой
Сегодня, 18:06
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В Мурино обнаружили пакет с мигающей лампой

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На месте работали сотрудники ОМОН "Бастион".

В Мурино на Петровском бульваре у дома № 14, корпус 5, нашли пакет с мигающей лампочкой.  Сотрудники Росгвардии проверили страшную находку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Жители вызвали группу для разминирования, здание оцепили. Саперы выяснили, что объект не представляет опасности.

В пакете лежала мигающая игрушка. На месте работали сотрудники ОМОН "Бастион".

Ранее на Piter.tv: автоледи погибла в ДТП на автодороге "Свердлово - Санкт-Петербург", наехав на столб.

Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга

Теги: мурино, пакет с мигающей лампочкой, петровский бульвар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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