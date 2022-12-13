В Мурино обнаружили пакет с мигающей лампой

В Мурино на Петровском бульваре у дома № 14, корпус 5, нашли пакет с мигающей лампочкой. Сотрудники Росгвардии проверили страшную находку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители вызвали группу для разминирования, здание оцепили. Саперы выяснили, что объект не представляет опасности.
В пакете лежала мигающая игрушка. На месте работали сотрудники ОМОН "Бастион".
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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга
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