В Мурино обнаружили пакет с мигающей лампой

На месте работали сотрудники ОМОН "Бастион".

В Мурино на Петровском бульваре у дома № 14, корпус 5, нашли пакет с мигающей лампочкой. Сотрудники Росгвардии проверили страшную находку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Жители вызвали группу для разминирования, здание оцепили. Саперы выяснили, что объект не представляет опасности.

В пакете лежала мигающая игрушка. На месте работали сотрудники ОМОН "Бастион".

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Фото: Телеграм / Росгвардия Петербурга