В Мурино достроили ЖК "Материк"

Компания "Петрострой" достроила жилой комплекс "Материк" в Мурино. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти.
Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для четырех секций жилого комплекса "Материк" в Мурино,
– говорится в сообщении.
Застройщик заключил 1176 договоров долевого участия (ДДУ). Петербуржцы с 2019 года ждали, когда им передадут квартиры. Однако застройщик не смог самостоятельно закончить строительство. Поэтому администрация Ленобласти помогла застройщику с подключением к сетям и во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, а также привлекла компанию-донор для завершения общестроительных работ.
В настоящий момент "Петрострой" возводит ЖК "Чистый ручей" в Сертолово и ЖК "Северный вальс" во Всеволожске.
Ранее мы писали, что власти Петербурга проследят за единым темпом строительства жилья и социальных объектов.
Фото: realtymax.ru
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