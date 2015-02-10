В Мурино достроили ЖК "Материк"

Госстройнадзор ждет заявления на ввод.

Компания "Петрострой" достроила жилой комплекс "Материк" в Мурино. Об этом в пятницу, 2 июля, сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти.

Комитет Госстройнадзора выдал заключение о соответствии для четырех секций жилого комплекса "Материк" в Мурино, – говорится в сообщении.

Застройщик заключил 1176 договоров долевого участия (ДДУ). Петербуржцы с 2019 года ждали, когда им передадут квартиры. Однако застройщик не смог самостоятельно закончить строительство. Поэтому администрация Ленобласти помогла застройщику с подключением к сетям и во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, а также привлекла компанию-донор для завершения общестроительных работ.

В настоящий момент "Петрострой" возводит ЖК "Чистый ручей" в Сертолово и ЖК "Северный вальс" во Всеволожске.

Ранее мы писали, что власти Петербурга проследят за единым темпом строительства жилья и социальных объектов.

Фото: realtymax.ru