В Мурино детские площадки обработали дезинфицирующими средствами

Специалистов в спецформе заметили во дворе дома на Воронцовском бульваре.

Днем 6 апреля во дворе дома №14 на Воронцовском бульваре в Мурино местные жители заметили людей в спецформе, обрабатывающих детские площадки. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Очевидцы отмечают, что площадку огородили лентой от детей и их родителей еще на прошлой неделе. Сегодня на ней заметили людей, которые опрыскивали горки и качели дезинфицирующими средствами. По словам местных жителей, чувствуется запах химикатов.

Напомним, что обработка поверхностей детских комплексов крайне необходима в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы публиковали список того, что можно делать и нельзя в период самоизоляции. В число запретов, в том числе, входит посещение детских площадок и спортивных комплексов.

Видео: Piter.TV