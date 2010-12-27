В Москве завелись редкие сирийские дятлы

Необычные для России птицы появились на территории Битцевского леса.

В Москве появились сирийские дятлы. Редкие для России птицы завелись в Битцевском лесу, сообщается на сайте мэра столицы.

"Появление этого южного вида в наших широтах говорит о расширении ареала на север. Во время учета сотрудники Битцевского леса обнаружили молодую птицу, поэтому вполне вероятно, что она родилась уже здесь", — сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По внешнему виду сирийский дятел похож на привычного для России пестрого дятла, но имеет несколько отличий. Черный "ус" птицы не соединяется с черным зашейком, а подхвостье бледнее и не так сильно заходит на брюхо. Помимо этого, у сирийского дятла есть пестрины на боках.

Отмечается, что у редких птиц крики более высокие, мягкие и не такие резкие, как у пестрых дятлов, а "барабанная" дробь в два раза длиннее.

Фото: mos.ru