Из здания эвакуировали 50 человек.

В Москве "заминировали" редакцию "Комсомольской правды" в торгово-офисном центре "Вымпел". Об этом сообщили на сайте газеты.

Сотрудников издания эвакуировали, здание проверяют сотрудники правоохранительных органов. Ожидается прибытие кинологов.

Из здания эвакуировали 50 человек. Маленькое число объясняется тем, что во время пандемии COVID-19 многие работают на удалёнке.

Ранее мы писали, что в Москве из-за бесхозного предмета поезда метро следовали без остановки на "Новокузнецкой".

Фото: Piter.tv