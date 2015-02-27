В Москве задерживают участников элитного автопробега

Ожидалось, что в гонках примут участие более 200 автовладельцев.

В Москве сотрудники ГИБДД задерживают участников элитного автопробега. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Организатором автопробега на элитных машинах стал криптоблогер Алексей Хитров. Ожидалось, что в гонках примут участие более 200 автовладельцев. При этом участники автопробега не учли, что подобные мероприятия нельзя проводить без специального разрешения.

Операция по пресечению незаконного автопробега начала готовиться за сутки. Некоторые из автомобилей эвакуировали.

Ранее мы сообщали, что в Турции два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом.

Видео: Telegram / SHOT