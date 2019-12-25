В Москве задержали зампрокурора Зеленоградского округа

Александра Махова обвиняют во взяточничестве в крупном размере.

В Москве задержали заместителя прокурора Зеленоградского административного округа. Об этом журналистам ТАСС сообщил источник в пресс-службе надзорного ведомства по столичному региону. Чиновник пояснил, что речь идет об Александре Маховом.

Отделом по обеспечению собственной безопасности и физической защиты прокуратуры Москвы, ГСУ СК по Москве и УФСБ России по Москве проведены совместные проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Махова пресс-служба прокуратуры по региону

на данный момент известно, что в отношении чиновника возбуждено уголовно дело. Его обвиняют по статье 290 части 5 Уголовного кодекса России (за получение взятки в крупном размере).

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Фото: Piter.tv