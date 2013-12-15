Общая сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.

В Москве задержали похитителя автомобильных зеркал. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник орудовал в трех районах столицы с декабря 2023-го по июнь 2024 года. Отмечается, что мужчина подходил к припаркованным автомобилям и незаметно демонтировал зеркала заднего вида, которые в дальнейшем продавал.

Правоохранители вышли на след и задержали подозреваемого на улице Исаковского подозреваемого. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость. Установлена его причастность к совершению 20 подобных краж. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА