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В Москве задержали похитителя автомобильных зеркал

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Общая сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.

В Москве задержали похитителя автомобильных зеркал. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник орудовал в трех районах столицы с декабря 2023-го по июнь 2024 года. Отмечается, что мужчина подходил к припаркованным автомобилям и незаметно демонтировал зеркала заднего вида, которые в дальнейшем продавал.

Правоохранители вышли на след и задержали подозреваемого на улице Исаковского подозреваемого. Выяснилось, что у мужчины уже была судимость. Установлена его причастность к совершению 20 подобных краж. Общая сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей. По всем фактам хищений возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Пензе привлекли к ответственности нетрезвого угонщика.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: автомобильные зеркала, москва, полиция, похититель
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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