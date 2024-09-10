В отношении него составили административный материал и уголовное дело.

В Пензе привлекли к ответственности нетрезвого угонщика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, в ночь с 28-го на 29 августа находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина заметил незапертый автомобиль ВАЗ-2107 и решил на нем прокатиться. Злоумышленник сел за руль легковушки и поехал в сторону Самары. Владелец машины обнаружил пропажу своего транспорта и сообщил об этом в полицию.

В кратчайшие сроки автоинспекторы обнаружили и остановили угонщика на 644-м километре федеральной трассы М-5 "Урал". В отношении него составили административный материал и уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области задержан пособник мошенников за помощь в обмане пенсионерки.

Видео: УМВД по Пензенской области