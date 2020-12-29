В Москве задержали оператора ФБК Павла Зеленского

У Зеленского силовики провели обыск, в рамках которого изъяли компьютер и смартфон.

В Москве задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом в своём телеграм-канале сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

По его словам, дома у Зеленского силовики провели обыск, в рамках которого изъяли компьютер и смартфон. Чиков пишет, что задержанного подозревают в призывах к экстремизму — из-за твитов по поводу самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.

Глава "Агоры" также рассказал, что силовики ударили Зеленского по голове во время задержания. После его увезли в следственное управление. В данный момент туда направляется скорая помощь.

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