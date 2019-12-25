Задержанные рассказали о том, как их задержала полиция Тверского ОВД.

В Москве задержали муниципальных депутатов Сергея Цукасова и Галину Фильченко из Останкинского МО. Об этом сообщили журналисты "РБК". Фильченко рассказала изданию, что при задержании правоохранительные органы ей ничего не объяснили, а заявили, что сделают это в Тверском отделении полиции.

Сегодня я вышла из дома выносить мусор, и ко мне подошли полицейские, задержали меня, привезли в Тверское ОВД, где я сейчас нахожусь Галина Фильченко, депутат

Женщина обратилась за помощью в "ОВД-Инфо". Депутат объяснила, что до ее задержания состоялось заседание совета депутатов. На нем 17 марта начальник Тверского ОВД Михаил Смирнов предоставил отчет. Фильченко задала представителю закона несколько вопросов по поводу деятельности ОВД.

Цукасов заявил, что его задержали около 9 часов утра двое неизвестных. Ему не предоставили служебное удостоверение, но попросили выйти из собственного автомобиля.

Я начал вызывать ГИБДД, приехала машина полиции ОВД "Останкино", мне предложили поехать в отделение. Сейчас составляется протокол, мне вменяется статья 20.2 ч. 8 КоАП Сергей Цукасов

В редакцию "МБХ медиа" и офис "Открытой России" пришли силовики.

Фото: Piter.tv