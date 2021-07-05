В России выявили новую схему дистанционного хищения денег

По данным преступлениям возбуждено семь уголовных.

Министерство внутренних дел раскрыло новую схему мошенничества, в результате которого злоумышленники похищают деньги со счетов граждан РФ. Об этом информирует официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сообщается, что мошенники в интернете публиковали объявления о продаже недвижимости, дорогостоящих автомобилей, а также медицинских масок. Желающие приобрести обязаны были доказать свою платежеспособность. Аферисты говорили им посредством определенных платежных систем перечислить деньги своим знакомым, а затем прислать им квитанцию о проведенной операции. Таким образом они завладевали данными своих жертв, изготавливали "липовые" паспорта, приходили в банки и снимали деньги с чужих счетов.

По данным преступлениям возбуждено семь уголовных дел по статьей 159 Уголовного кодекса РФ, которые были соединены в одно производство. Всего были задержаны девять подозреваемых, четверо из которых заключены под стражу. Остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мошенница, которая обманула племянника Сталина, получила три с половиной года колонии общего режима.

Видео: МВД России