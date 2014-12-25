Высокопоставленные должностные лица обвиняются по части 3 статьи 285 УК РФ.

В Москве задержали главу отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии и его заместителя. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Известно, что подозрения пал на главу отдела формирования единой технической политики и реализации инновационных технологий Сергея Воробьева, а также на его помощника Александра Швецова. На данный момент высокопоставленным должностным лицам предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Следователи задержали Воробьева Сергея Ивановича и его заместителя Швецова Александра Владимировича. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ. источник агентства

В пресс-службе Басманного районного суда столицы уточнили, что следствие ходатайствует об аресте подозреваемых. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал ТАСС о том, что в отношении задержанных фигурантов уголовного дела ведутся оперативные мероприятия.

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Фото: Piter.tv