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В Москве задержали главу межрайонной инспекции ФНС
Сегодня, 16:58
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В Москве задержали главу межрайонной инспекции ФНС

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Ее подозревают в должностном преступлении.

В Москве задержали главу межрайонной налоговой инспекции №3. Женщину подозревают в должностном преступлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в доме и в служебном кабинете подозреваемой были проведены следственные мероприятия. В ходе обысков обнаружена крупная сумма денег наличными, дорогие часы и ювелирные изделия.

По информации Telegram-канала 112, начальница инспекции ФНС устраивала своего мужа на работу в проверяемые организации с зарплатой в два миллиона рублей. Взамен она обещала руководству компаний не проводить проверок. Мужчине предъявлено обвинение в пособничестве. 

Ранее дело топ-менеджера российского банка о хищении 842 миллионов рублей вернули на доследование.

Фото: Telegram/112, Piter.tv

Теги: должностное преступление, задержание, москва
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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Афанасьев Николай
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