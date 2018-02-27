В Москве задержали главу межрайонной инспекции ФНС

Ее подозревают в должностном преступлении.

В Москве задержали главу межрайонной налоговой инспекции №3. Женщину подозревают в должностном преступлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Известно, что в доме и в служебном кабинете подозреваемой были проведены следственные мероприятия. В ходе обысков обнаружена крупная сумма денег наличными, дорогие часы и ювелирные изделия.

По информации Telegram-канала 112, начальница инспекции ФНС устраивала своего мужа на работу в проверяемые организации с зарплатой в два миллиона рублей. Взамен она обещала руководству компаний не проводить проверок. Мужчине предъявлено обвинение в пособничестве.

Ранее дело топ-менеджера российского банка о хищении 842 миллионов рублей вернули на доследование.

Фото: Telegram/112, Piter.tv